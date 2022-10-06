6 октября в Белграде (Сербия) «Црвена Звезда» примет дома «Ференцварош» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич», начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск.

«Ференцварош», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, занимает первое место в группе H с 6 очками. «Црвена Звезда» — четвертая с 0 баллов.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы 6 октября можно посмотреть здесь.