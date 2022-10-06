Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

6 октября, 17:45

«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Прямая видеотрансляция матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош» начнется в 19.30
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

6 октября в Белграде (Сербия) «Црвена Звезда» примет дома «Ференцварош» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич», начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск.

«Ференцварош», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, занимает первое место в группе H с 6 очками. «Црвена Звезда» — четвертая с 0 баллов.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы 6 октября можно посмотреть здесь.

Лига Европы. Группа H
06 окт, 19:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
4:1
Ференцварош

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
ФК Црвена Звезда
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Виктор Оливейра признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Черчесов: «Успех против «Црвены Звезды» уже вчерашний день, надо думать о завтрашнем»
Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»
«Де Брейне у нас нет — есть только Головин». Что пишут во Франции о кошмаре «Монако» в Лиге Европы
Сарри: «Иммобиле необыкновенен, он очень важен для фанатов «Лацио»
Моуринью о плей-офф Лиги Европы: «Будет тяжело из-за акул-неудачников Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» — «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прямая трансляция матча Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости