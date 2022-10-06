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6 октября, 17:30

«Монако» — «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Прямая видеотрансляция матча Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор» начнется в 19.30
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александр Головин (справа).
Фото AFP

6 октября, в четверг, «Монако» на своем поле примет «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Трабзонспор». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 19.30 мск.

Монегаски, за которых играет российский полузащитник Александр Головин, занимают третье место в группе H с тремя баллами. «Трабзонспор» — второй с 3 очками.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы 6 октября можно посмотреть здесь.

Лига Европы. Группа H
06 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Трабзонспор
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Трабзонспор
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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