6 октября, в четверг, «Монако» на своем поле примет «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Трабзонспор». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 19.30 мск.

Монегаски, за которых играет российский полузащитник Александр Головин, занимают третье место в группе H с тремя баллами. «Трабзонспор» — второй с 3 очками.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы 6 октября можно посмотреть здесь.