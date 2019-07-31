Черевченко заявил, что "Арсенал" без потерь готовится к матчу с "Нефтчи"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с "Нефтчи" во втором отборочном раунде Лиги Европы.

- Мы готовимся к матчу в том же составе, что и к встрече с "Ростовом". Никаких потерь нет, - цитирует Черевченко ТАСС. - Конечно, погодные условия оставят отпечаток на предстоящей игре. Но приезжать заранее для адаптации, я считаю, в данном случае не имело смысла.

Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в Баку. Начало в 20.00 по московскому времени.