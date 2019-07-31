20:55 31 июля | Футбол — Лига Европы

Черевченко заявил, что "Арсенал" без потерь готовится к матчу с "Нефтчи"

0
Обсудить

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с "Нефтчи" во втором отборочном раунде Лиги Европы.

- Мы готовимся к матчу в том же составе, что и к встрече с "Ростовом". Никаких потерь нет, - цитирует Черевченко ТАСС. - Конечно, погодные условия оставят отпечаток на предстоящей игре. Но приезжать заранее для адаптации, я считаю, в данном случае не имело смысла.

Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в Баку. Начало в 20.00 по московскому времени.

Нефтчи - Арсенал Т

 

Опрос

Пройдет ли "Арсенал" "Нефтчи" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6720729

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"
Материалы других СМИ