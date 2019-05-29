"Челси" во второй раз выиграл Лигу Европы

"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).

"Синие" выиграли Лигу Европы во второй раз в своей истории. В предыдущий раз это им удалось в сезоне-2012/13. В финале команда обыграла "Бенфику" (2:1) благодаря голам Фернандо Торреса и Бранислава Ивановича.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр