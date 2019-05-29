23:50 29 мая | Футбол — Лига Европы

"Челси" во второй раз выиграл Лигу Европы

1
Обсудить

"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).

"Синие" выиграли Лигу Европы во второй раз в своей истории. В предыдущий раз это им удалось в сезоне-2012/13. В финале команда обыграла "Бенфику" (2:1) благодаря голам Фернандо Торреса и Бранислава Ивановича.

Лига Европысетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
Материалы других СМИ