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Бывший тренер «Спартака» Тедеско объяснил свой визит в Москву

25 ноября, 23:18
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Экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он посетил Москву.

«Что я делаю в Москве? Только отпуск. Все хорошо. Отдыхаю. Всем спасибо!», — сказал Тедеско.

Немецкий специалист побывал на матчах Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» (2:1) и «Локомотив» — «Лацио» (0:3).

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»