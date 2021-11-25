Бывший тренер «Спартака» Тедеско объяснил свой визит в Москву

Экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он посетил Москву.

«Что я делаю в Москве? Только отпуск. Все хорошо. Отдыхаю. Всем спасибо!», — сказал Тедеско.

Немецкий специалист побывал на матчах Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» (2:1) и «Локомотив» — «Лацио» (0:3).