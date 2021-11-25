Бывший тренер «Спартака» Тедеско объяснил свой визит в Москву
25 ноября, 23:18
Экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он посетил Москву.
«Что я делаю в Москве? Только отпуск. Все хорошо. Отдыхаю. Всем спасибо!», — сказал Тедеско.
Немецкий специалист побывал на матчах Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» (2:1) и «Локомотив» — «Лацио» (0:3).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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