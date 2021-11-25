«Галатасарай», «Лацио», «Байер», «Бетис» и «Вест Хэм» вышли в плей-офф Лиги Европы
25 ноября, 23:12
По итогам пятого тура группового турнира Лиги Европы определились несколько участников группового турнира Лиги Европы.
В плей-офф вышли «Галатасарай», «Лацио», «Байер», «Бетис» и «Вест Хэм». Напомним, что первые команды каждой из групп сыграют в 1/8 финала, вторым предстоят стыковые матчи с командами, которые стали третьими в группах Лиги чемпионов.
Сегодня «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3) и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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