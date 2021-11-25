«Галатасарай», «Лацио», «Байер», «Бетис» и «Вест Хэм» вышли в плей-офф Лиги Европы

По итогам пятого тура группового турнира Лиги Европы определились несколько участников группового турнира Лиги Европы.

В плей-офф вышли «Галатасарай», «Лацио», «Байер», «Бетис» и «Вест Хэм». Напомним, что первые команды каждой из групп сыграют в 1/8 финала, вторым предстоят стыковые матчи с командами, которые стали третьими в группах Лиги чемпионов.

Сегодня «Локомотив» уступил «Лацио» (0:3) и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.