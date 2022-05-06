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Маккойст рассказал, за счет чего «Рейнджерс» обыграл «Лейпциг»

Бывший тренер «Рейнджерс» Маккойст прокомментировал победу над «Лейпцигом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рейнджерс» Алли Маккойст прокомментировал победу бывшей команды над «Лейпцигом» (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

«Не могу передать словами, насколько я горжусь этой командой. Я видел победы над «Баварией», киевским «Динамо» и «Лидсом», но нынешняя атмосфера — наилучшая. Таким выступлением игроки должны гордиться.

Я ехал сюда с надеждой, но останавливал себя мыслью, что нам противостоит топ-клуб. Но с хорошей организацией игры, с прекрасным настроем и мастерством можно далеко зайти. Память об этом у команды останется до конца своих дней», — цитирует пресс-служба УЕФА Маккойста.

«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» со счетом 3:2 по сумме двух матчей и вышел в финал Лиги Европы. В другом полуфинале «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма» (счет по сумме двух матчей — 3:1).

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033444--rangers-vs-leipzig/
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