«Рейнджерс» — «Лейпциг»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

«Рейнджерс» выиграл у «Лейпцига» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра прошла в Шотландрии.

На 19-й минуте защитник Джеймс Таверньер открыл счет в матче, а спустя 5 минут Глен Камара удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Кристофер Нкунку забил и помог «Лейпцигу» сравнять счет по сумме двух игр. Автором решающего гола стал Джон Лундстрем.

В первом матче немецкая команда одержала победу с минимальным счетом, поэтому в финал вышел «Рейнджерс».

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.