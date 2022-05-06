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Сегодня, 03:25

Тавернье, Нкунку, Райс и Н'Дика претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В число претендентов вошли Эван Н'Дика («Айнтрахт»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Деклан Райс («Вест Хэм»).

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/2 финала: «Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» (1:0), а «Рейнджерс» переиграл «Лейпциг» (3:1). Таким образом, в финале сыграют «Айнтрахт» и «Рейнджерс.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Кристофер Нкунку
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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