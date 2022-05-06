Тавернье, Нкунку, Райс и Н'Дика претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В число претендентов вошли Эван Н'Дика («Айнтрахт»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Деклан Райс («Вест Хэм»).

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/2 финала: «Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» (1:0), а «Рейнджерс» переиграл «Лейпциг» (3:1). Таким образом, в финале сыграют «Айнтрахт» и «Рейнджерс.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.