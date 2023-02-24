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Бускетс — о поражении от «МЮ»: «В этом матче все решили мелочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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23 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — 2:1. Джейдон Санчо и Серхио Бускетс.
Фото Reuters

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо играли в первом тайме. Могли повести 2:0. Но во второй половине «МЮ» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться. Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
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