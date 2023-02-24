Бускетс — о поражении от «МЮ»: «В этом матче все решили мелочи»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо играли в первом тайме. Могли повести 2:0. Но во второй половине «МЮ» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться. Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.