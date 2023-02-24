«МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — в 1/8 финала.

Классная первая игра

Жаль терять одного из грандов на столь ранней стадии Лиги Европы, но жребий неумолим: либо «Барселоне», либо «МЮ» нужно было подвинуться.

Первая игра полностью оправдала наши ожидания — на «Камп Ноу» мы увидели полноценное шоу с нетривиальным сценарием и качественной игрой, поэтому и сейчас предвкушали что-то подобное. Даже хорошо, что правило гостевого гола отменили — при счете 2:2 в первом матче преимущества не было ни у одного из оппонентов.

Та встреча была шикарной и с тактической точки зрения. И Хави, и Эрик тен Хаг подготовили оригинальный план непосредственно под соперника, причем оба удивили друг друга нестандартными ходами. Можно было предположить, что в ответной встрече они будут верны идеям недельной давности, но они снова придумали что-то новенькое.

Эрик тен Хаг и Хави. Фото Reuters

Новые тактические задумки

Тен Хаг толком не менял стартовый состав, но перетряс всю атаку. Уже на «Камп Ноу» голландец поразил болельщиков оттянутой ролью великана Вегхорста, и сейчас Хави готовился к аналогичной расстановке. На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Барсы» даже напрямую рассуждал о том, как ликвидировать Рэшфорда, занимавшего позицию «девятки». Хави сказал, что собирается играть с высокой линией обороны и ловить Маркуса в офсайдные ловушки. Но, наверное, он сильно удивился, увидев Рэшфорда слева, Вегхорста на острие, а Санчо — на месте «десятки».

А Хави пошел дальше. Во-первых, исправил ошибку первого матча и поменял левую половину обороны — вместо Альбы и Алонсо вышли более мобильные Бальде и Кристенсен. Во-вторых, из-за дисквалификации Гави и травмы Педри главному тренеру сине-гранатовых пришлось делать вынужденные перестановки, но он не просто заменил молодых талантов по позиции. На левый фланг при наличии здоровых Фати и Феррана Торреса внезапно отправился Сержи Роберто, а в середине поля появился Кессье.

Спорный пенальти

И именно динамичные роли Роберто с Кессье стали ключевыми в первом тайме матча с «МЮ». Сержи вообще на левом фланге атаки представить трудно, а тут он еще и регулярно смещался в центр в атакующих фазах. Кессье при этом уходил влево, так что футболисты «Юнайтед» путались и терялись. «Барса» до перерыва выглядела лучше, хотя первый опасный момент в матче уже на 3-й минуте создал Бруну Фернандеш — тер Штеген не позволил португальцу открыть счет.

Тактические идеи — это прекрасно, но порой они вообще не влияют на результат. Так получилось и здесь: «Барса» ушла на перерыв при счете 1:0 в свою пользу, потому что реализовала пенальти. Пенальти спорный: Бальде упал в штрафной в борьбе с Бруну, а Клеман Тюрпен увидел формальные признаки нарушения правил. ВАР вмешиваться в эпизод не стал, а Левандовски привел приговор в исполнение, хотя Де Хеа был невероятно близок к сейву и даже зацепил мяч рукой.

Прямо перед перерывом Де Хеа с Мартинесом чуть не привезли гол под прессингом — было очевидно, что хозяевам срочно нужно что-то менять.

Другой «Юнайтед»

Тен Хаг уже прославился в Англии в качестве тренера, умеющего вносить нужные коррективы по ходу игр. В этом матче главный тренер «МЮ» вновь доказал это.

В первом тайме левый фланг «Барсы» часто оставался голым, потому что Бальде засиживался в командировках на чужой половине поля. Но Бруну Фернандеш — не скоростной вингер, поэтому он на правом фланге был неэффективен. Растворился на поле и Вегхорст, которого тен Хаг поменял на Антони. Конфигурация в атаке опять сменилась: бразилец занял место на правом фланге, Фернандеш ушел в центр, а Рэшфорд отправился на острие.

И перестановки сработали уже через полторы минуты после свистка на второй тайм: Бруну из привычной позиции в центре поля нашел Фреда, а тот сравнял счет.

Гол породил настоящее цунами у ворот тер Штегена: «МЮ» почувствовал свою игру и начал со всех сторон давить на защиту «Барсы». Темп возрос настолько, что в какой-то момент у футболистов сдали нервы — на поле развернулась небольшая потасовка.

Парадоксально, что «Барса» все еще владела мячом больше соперника, но в позиционных атаках ничего создать не могла. Хотя была близка к голу на 64-й минуте, когда Де Хеа вытащил мяч из-под перекладины после удара Кунде. А забил «МЮ»: защитники гостей банально потеряли концентрацию под натиском соперника и после двух заблокированных ударов упустили третий — Антони был точен.

Хави явно опоздал с заменами: Ферран Торрес вышел, когда «Барса» уже находилась на грани, а Фати с Алонсо — после второго гола. Тен Хаг же моментально перестроил игру команды и не позволил «Барселоне» создать ничего внятного на последних минутах. Каталонцы свалились на банальные навесы, с которыми защита «Юнайтед» справилась почти идеально. «МЮ» впервые с 2008 года побеждает «Барсу» в официальном матче и проходит дальше. Но как же странно, что следующая стадия — всего лишь 1/8 финала Лиги Европы.