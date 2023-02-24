Скоулз — о победе над «Барселоной»: «Эти парни играют просто с фантастической стратью»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Все видели, насколько это важно для игроков. Я не был свидетелем такого очень долго. Эти парни играют просто с фантастической стратью», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.