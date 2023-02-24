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Сегодня, 04:30

Скоулз — о победе над «Барселоной»: «Эти парни играют просто с фантастической стратью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Все видели, насколько это важно для игроков. Я не был свидетелем такого очень долго. Эти парни играют просто с фантастической стратью», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036610--man-united-vs-barcelona/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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