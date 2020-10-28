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«Будем слушать дифирамбы — станем мягкотелыми». Гончаренко — о готовности ЦСКА

13:46
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности своей команды к матчу с загребским «Динамо» в рамках 2-го тура Лиги Европы. Встреча пройдет завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).

— Для меня важна скорее стабильность, чем физическое состояние. Стабильность в игре. Нам этого не хватало два года назад, в прошлом сезоне. И она из-за более широкой обойме и пяти замен она есть. Если будем слушать дифирамбы, станем мягкотелыми. Прибавить в чем-то? У нас молодая команда — резерв для роста серьезный. В каждой игре надо становиться лучше. В каждой тренировке. (Наталья Юрина)

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