Боярский заявил, что будет болеть за «Спартак» в сегодняшнем матче
16:23
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от последней игры московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.
«Да, я буду болеть за «Спартак». Чем больше наших команд в Европе, тем лучше! Результат матча? Думаю, красно-белые выиграют!» — сказал Боярский «СЭ».
9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 20.45 (мск).
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