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Боярский заявил, что будет болеть за «Спартак» в сегодняшнем матче

16:23
Михаил Боярский. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Никита Успенский, «СЭ»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от последней игры московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.

«Да, я буду болеть за «Спартак». Чем больше наших команд в Европе, тем лучше! Результат матча? Думаю, красно-белые выиграют!» — сказал Боярский «СЭ».

9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 20.45 (мск).

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»