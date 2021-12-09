Боярский заявил, что будет болеть за «Спартак» в сегодняшнем матче

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от последней игры московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.

«Да, я буду болеть за «Спартак». Чем больше наших команд в Европе, тем лучше! Результат матча? Думаю, красно-белые выиграют!» — сказал Боярский «СЭ».