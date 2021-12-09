«Спартак» в матче с «Легией» впервые в этом сезоне сыграет в третьей форме

«Спартак» проведет матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Легии» в третьем комплекте формы, сообщает пресс-служба красно-белых.

Комплект выполнен полностью в черном цвете с красной полосой на футболке в районе груди.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве. Начало встречи — в 20.45 (мск).