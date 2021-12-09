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«Спартак» в матче с «Легией» впервые в этом сезоне сыграет в третьей форме

15:36

«Спартак» проведет матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Легии» в третьем комплекте формы, сообщает пресс-служба красно-белых.

Комплект выполнен полностью в черном цвете с красной полосой на футболке в районе груди.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве. Начало встречи — в 20.45 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»