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«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Вольфсберг», «Рома» разгромила «Истанбул»

28 ноября 2019, 22:50
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Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Вольфсберг» в матче группового турнира Лиги Европы — 1:0. Единственный гол встречи забил Ларс Штиндль.

В другом матче дня «Рома» разгромила «Истанбул Башакшехир» — 3:0. Голы забили Джастин Клайверт, Эдин Джеко и Жордан Верету.

Лига Европы

Группа J

«Вольфсберг» (Австрия) — «Боруссия М» (Германия) — 0:1 (0:0)

Гол: Штиндль, 60.

«Вольфсберг»: Кофлер, Шмиц, Золльбауэр, Голльнер, Новак, Линдль, Рицмайер, Шмид (Верницниг, 75), Ляйтгеб, Вайссман, Ньянгбо (Шмербек, 85).

«Боруссия М» (Германия): Зоммер, Вендт, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Эмболо, 73), Штробль, Хофманн, Закария, Бенеш, Плеа (Херрманн, 77), Тюрам (К.Раффаэл, 89).

Предупреждение: Голльнер, 62.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

28 ноября. Грац. Стадион Грац Либенау.

Лига Европы

Группа J

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Рома» (Италия) — 0:3 (0:3)

Голы: Верету, 30 — с пенальти (0:1). Клайверт, 41 (0:2). Джеко, 45+1 (0:3).

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Шкртел (Беркай Озджан, 52), Клиши, Епуряну (Робинью, 46), Понк, Мехмет Топал, Вишча, Окечукву, Ирфан Кахведжи, Гульбраннсен (Бехич, 16), Кривелли.

«Рома» (Италия): Пау Лопес, Коларов (Спинаццола, 53), Сантон, Смоллинг, Манчини, Верету, Пеллегрини (Дженгиз Юндер, 71), Диавара, Дзаньоло, Джеко (Мхитарян, 72), Клайверт.

Предупреждения: Мехмет Топал, 29. Коларов, 35.

Судья: Хацеган (Румыния).

28 ноября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».

Истанбул Башакшехир — Рома

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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