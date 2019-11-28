«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Вольфсберг», «Рома» разгромила «Истанбул»
Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Вольфсберг» в матче группового турнира Лиги Европы — 1:0. Единственный гол встречи забил Ларс Штиндль.
В другом матче дня «Рома» разгромила «Истанбул Башакшехир» — 3:0. Голы забили Джастин Клайверт, Эдин Джеко и Жордан Верету.
Лига Европы
Группа J
«Вольфсберг» (Австрия) — «Боруссия М» (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Штиндль, 60.
«Вольфсберг»: Кофлер, Шмиц, Золльбауэр, Голльнер, Новак, Линдль, Рицмайер, Шмид (Верницниг, 75), Ляйтгеб, Вайссман, Ньянгбо (Шмербек, 85).
«Боруссия М» (Германия): Зоммер, Вендт, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Эмболо, 73), Штробль, Хофманн, Закария, Бенеш, Плеа (Херрманн, 77), Тюрам (К.Раффаэл, 89).
Предупреждение: Голльнер, 62.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
28 ноября. Грац. Стадион Грац Либенау.
Лига Европы
Группа J
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Рома» (Италия) — 0:3 (0:3)
Голы: Верету, 30 — с пенальти (0:1). Клайверт, 41 (0:2). Джеко, 45+1 (0:3).
«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Шкртел (Беркай Озджан, 52), Клиши, Епуряну (Робинью, 46), Понк, Мехмет Топал, Вишча, Окечукву, Ирфан Кахведжи, Гульбраннсен (Бехич, 16), Кривелли.
«Рома» (Италия): Пау Лопес, Коларов (Спинаццола, 53), Сантон, Смоллинг, Манчини, Верету, Пеллегрини (Дженгиз Юндер, 71), Диавара, Дзаньоло, Джеко (Мхитарян, 72), Клайверт.
Предупреждения: Мехмет Топал, 29. Коларов, 35.
Судья: Хацеган (Румыния).
28 ноября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».
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