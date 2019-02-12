Борис Чухлов: "Не понимаю, что делает Кокорин в заявке "Зенита" на Лигу Европы"

Экс-форвард "Зенита" Борис Чухлов поделился с "СЭ" своим прогнозом на первую встречу 1/16 Лиги Европы между сине-бело-голубыми и "Фенербахче". Игра состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 20.55 по московскому времени.

– Контрольные матчи показали, что у "Зенита" есть проблемы в игре. Как это может сказаться на противостоянии с турками? – вопрос Чухлову.

– Вопросы возникали еще в конце первой части чемпионата России. Сейчас они, наверное, усугубились, потому что пришли новые футболисты. Сыгранного состава как не было, так и нет. "Зенит" может победить "Фенер" за счет эмоций, характера. Плохо, что выступаем на выезде при сумасшедшей поддержке местных болельщиков, тем более в Турции разгар сезона.

Поэтому не понимаю, чего мы добивались и к чему пришли, переходя с системы "весна-осень" на "осень-весна". У нас люди теперь отдыхают и летом, и зимой – у них все хорошо, а футбола мы не видели и не видим.

– У "Зенита" есть ряд травмированных. Серьезные потери?

– Шатов сломался? Он молодец – последние полтора сезона в составе не появляется.

Насчет Мамманы, у которого проблема с мениском – все идет от тренировочного процесса. Тренер по физподготовке должен за это отвечать. Одно время было много "крестов", теперь мениски беспокоят.

Тот же Ерохин после чемпионата мира никак в себя не придет.

Вот Кузяев действительно серьезная потеря. В матчах, которые он провел в Катаре, смотрелся лидером, проявлял себя. Наверное, здоровья не хватило, раз вылетел.

– Кокорина не исключили из заявки на Лигу Европы. Как отнеслись к этому?

– Это вопрос к руководству. Наверное, кто-то знал больше, а кто-то чего-то не знал. Мне эта ситуация непонятна. Если человек сидит в СИЗО, и его, допустим, оправдают, значит он будет претендовать на компенсацию. Это же тоже требует времени, как и в случае, если ему дадут реальный срок.

– Как закончится матч?

– Я в любом случае, рассчитываю на победу "Зенита", потому что люблю эту команду. Могу по-разному относиться к футболистам, которые там выступают, но хотелось бы, чтобы питерцы порадовали своих болельщиков. (Арман Мкртчян)

"Фенербахче" – "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.55 (мск)