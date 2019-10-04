Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила Дюкова раскритиковала главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. После поражения ЦСКА в матче Лиги Европы от «Эспаньола» (0:2) она написала несколько сообщений в Instagram.

— Я это говорю давно уже. И пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

А так как вы сказали, что я близка, то есть знаю гораздо больше чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы — не «Спартак». Только потому что у нас такой *** тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и осталичь без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждался как никто другой, потому что мы нищие.

Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал», и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что видимо и не заметили, как мы оказались в жопе, — написала Людмила.