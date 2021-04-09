Болбой из «Аякса» бросил мяч в лицо игроку «Ромы»

«Аякс» проиграл «Роме» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2). В концовке встречи болбой швырнул мяч в лицо игроку римского клуба Риккардо Калафьори, так как тот не стал брать мяч, который ему подали, а пошел за другим, тем самым затягивая время.

Футболист не ожидал такого поступка, поэтому поговорил с парнем. Однако главный арбитр встречи Сергей Карасев дал желтую карточку.