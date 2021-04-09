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В сети появилось видео забега голого мужчины во время матча «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»

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Голый мужчина. Фото AFP
Голый мужчина. Фото AFP
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Опубликовано видео того, как на поле во время матча 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» (0:2) выбежал на поле голый мужчина.

В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш (с пенальти). Ответный матч состоится 15 апреля.

Гранада — Манчестер Юнайтед

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