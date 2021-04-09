Опубликовано видео того, как на поле во время матча 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» (0:2) выбежал на поле голый мужчина.

Самый опасный момент у ворот Де Хеа ? pic.twitter.com/VwehPYzxUD — Матч ТВ (@MatchTV) April 8, 2021

В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш (с пенальти). Ответный матч состоится 15 апреля.