Фонcека подчеркнул важность победы «Ромы» над «Аяксом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча с «Аяксом» (2:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Это очень важная победа в чрезвычайно непростой для нас период, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 9 апреля. — Это невероятно, «Аякс» — великолепная команда, в чем мы сегодня еще раз убедились.

Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым, здесь никаких сомнений. Однако это важнейший результат. Ребята понимали, что мы переживаем непростое время, и отдались без остатка. Мы верили, что способны на это».

Ответная игра состоится 15 апреля.