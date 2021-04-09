Фонcека подчеркнул важность победы «Ромы» над «Аяксом»
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча с «Аяксом» (2:1) в 1/4 финала Лиги Европы.
«Это очень важная победа в чрезвычайно непростой для нас период, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 9 апреля. — Это невероятно, «Аякс» — великолепная команда, в чем мы сегодня еще раз убедились.
Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым, здесь никаких сомнений. Однако это важнейший результат. Ребята понимали, что мы переживаем непростое время, и отдались без остатка. Мы верили, что способны на это».
Ответная игра состоится 15 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029899--ajax-vs-roma/
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