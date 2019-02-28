Билеты на финал Лиги Европы поступят в продажу 7 марта

УЕФА на своем официальном сайте объявил дату начала продаж билетов на финал Лиги Европы в Баку.

Их продажа пройдет с 7 по 21 марта. Купить билеты можно будет только на официальном сайте организации. Игра состоится 29 мая 2019 года на олимпийском стадионе Баку, который вмещает 64 тысячи зрителей. В продажу поступили 37500 билетов для нейтральных болельщиков.

- Количество билетов для болельщиков финалистов будет подтверждено позднее, а -оставшиеся билеты будут выделены оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим партнерам УЕФА и партнерам в сфере вещания, а также на нужды программы корпоративного приема, - сообщает пресс-служба организации.

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