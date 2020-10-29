Бэйл выйдет в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Антверпеном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что выпустит нападающего Гарета Бэйла в стартовом составе на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Антверпена».

— Гарет выйдет в стартовом составе в матче с «Антверпеном», — приводит Goal.com слова Моуринью. — Бэйл серьезно прогрессирует, набирает хороший уровень в плане физических кондиций. С каждым днем Гарет чувствует себя все лучше и лучше. Он настроен позитивно, и мы уверены, что он скоро вернется на топ-уровень.

Бэйл перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды до конца сезона-2020/21. На его счету 1 результативная передача в 2 матчах за «шпор».

Матч «Антверпен» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 20.55 (мск).