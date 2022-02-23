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Михаил Шац: «Надежды на положительный исход в матче «Бетис» — «Зенит» у меня мало»

Шац заявил, что у него мало надежды на положительный исход в матче «Бетис» — «Зенит»
Анна Горшкова
Корреспондент

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры петербуржцев с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Им надо играть с первой и до последней минуты, не выключаться из игры. Шансов мало, но, в целом, какой-то бой они смогут дать «Бетису». Я надеюсь, что это будет не легкая прогулка для испанцев, а что-то противопоставить «Зенит» им сможет. Но надежды на положительный исход матча у меня мало, если честно.

Когда закончится серия из 16 игр на выезде без побед у Сергея Семака? Я надеюсь, что когда-то эта ситуация изменится. Не уверен, что в этой игре, но уверен, что изменится», — приводит слова Шаца Betonmobile.ru.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится в четверг, 24 февраля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Первая игра на стадионе в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса».

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Зенит

 

Источник: https://betonmobile.ru/shats-ob-otvetnoy-igre-zenit-betis-nadezhdyi-na-polozhitelnyiy-ishod-u-menya-malo
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