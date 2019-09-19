«Базель» ведет в счете в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром» — 2:0.

Хозяевам удалось открыть счет, забив быстрый гол на девятой минуте встречи. После ошибки капитана «быков» Александра Мартыновича, который отдал поперечную передачу прямо на ногу соперника, полузащитник Кевин Буа вышел один на один с Матвеем Сафоновым и отправил мяч в угол ворот краснодарцев.

? Кевин Буа воспользовался ошибкой защиты краснодарцев, ворвался в штрафную и пробил точно в угол ворот Сафонова.



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На 40-й минуте встречи нападающий «Базеля» Кевин Буа оформил дубль в матче. Швейцарец вышел на оперативный простор и перебросил мяч через голкипера россиян.

Дубль Кевина Буа в первом тайме.



? Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/hlGF1ajKn3 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2019

На 52-й минуте встречи полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи получил мяч на линии штрафной и, чуть продвинувшись вперед, беспрепятственно нанес точный удар в угол ворот Сафонова.

Лука Зуффи подобрал мяч в штрафной и точно пробил в угол ворот.



? Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/ZjUeUlSSCK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2019

Нападающий швейцарцев Кабрал на 58-й минуте матча обыграл вратаря краснодарцев на углу штрафной и сделал прострел в центр, где Тонни Вилена неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

После очередной ошибки защиты «Краснодара» и неудачного выноса из штрафной на 79-й минуте мяч оказался у полузащитника Ноа Окафора. Оставшийся неприкрытым хавбек, точно пробил по воротам из района одиннадцатиметровой отметки.

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