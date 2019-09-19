«Базель» — «Краснодар»: Сулейманов и Игнатьев — в стартовом составе «быков»
18:28
Стали известны составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы. «СЭ» проведет прямую трансляцию этой встречи.
Состав «Базеля»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Дзуффи, Штокер, Фрай, Петретта, Буа, Джака, Артур Кабрал
Состав «Краснодара»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Ульссон, Игнатьев, Вильена, Камболов, Сулейманов, С. Петров
«Базель» — «Краснодар»: Лига Европы, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 19.55 (мск)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи