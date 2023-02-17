«Байер» — «Монако»: видеообзор матча Лиги Европы

«Монако» выиграл у «Байера» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Леверкузене.

На 9-й минуте встречи монегаски вышли вперед благодаря автоголу вратаря хозяев Луиша Градецки. Этот гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма Мусса Диаби сравнял счет, а затем Флориан Виртц вывел лверкузенцев вперед. На 74-й минуте Крепин Диатта забил второй гол гостей, а уже в добавленное время защитник Аксель Дисаси принес «Монако» победу.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.