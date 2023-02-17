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«Ювентус» — «Нант»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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16 февраля. «Ювентус» — «Нант» — 1:1.
Фото Global Look Press

«Ювентус» и «Нант» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:1. Игра прошла в Турине.

Туринская команда открыла счет на 13-й минуте встречи благодаря забитому мячу Душана Влаховича. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Людовик Блас точным ударом из пределов штрафной площади сравнял счет. В концовке туринцы имели моменты, чтобы забить еще, но не смогли переиграть Альбана Лафона.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Альбан Лафон против Душана Влаховича. Невезучий «Ювентус», поражение Моуринью, матч жизни в Турции
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