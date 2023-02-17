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Сегодня, 04:02

Эмболо: «Монако» показал хорошую игру во втором тайме с «Байером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Брель Эмболо.
Фото Global Look Press

Нападающий «Монако» Брель Эмболо прокомментировал победу над «Байером» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, первый гол был для меня типичным. У меня был похожий гол дома против «Ренна». Важно — не сдаваться. Я счастлив, что смог помочь команде в матче с «Байером». Думаю, что в первом тайме мы показали здесь действительно хорошую игру. У нас был один или два шанса, но мы не смогли забить второй гол, что облегчило бы нам игру во втором тайме. После счета 2:1 наша реакция была хорошей — это часть нашей силы, и это сыграло для нас решающую роль», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмболо.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.

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