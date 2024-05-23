Хаби Алонсо — о поражении в финале Лиги Европы: «Аталанта» была лучше во всех аспектах»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги финала Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

«Мы абсолютно не планировали, что у нас сегодня будет плохой день. Мы не смогли справиться со многими сложными ситуациями, «Аталанта» требовала от нас слишком многого. Мы не контролировали мяч в нужных ситуациях, чтобы воспользоваться преимуществом. Беспроигрышная серия подошла к концу, но я поздравляю «Аталанту», они это заслужили.

Я бы сказал, что они были лучше во всех аспектах. Когда они забили первый гол, у них появилось много энергии. Нам нужно извлечь из этого уроки. Больно, что это происходит в такой важный день, как сегодня, но в субботу у нас еще один финал, и мы постараемся извлечь уроки из этого», — приводит слова Хаби Алонсо TNT Sports.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.