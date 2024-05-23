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Обамеянг стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с 10 голами

Алина Савинова
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром Лиги Европы по футболу-2023/24.

34-летний футболист забил 10 голов в рамках турнира. Второе место по этому показателю занял Ромелу Лукаку из «Ромы», на счету которого 7 забитых мячей.

Лучшими ассистентами Лиги Европы стали одноклубники Обамеянга — Жонатан Клосс и Амин Харит. Оба игрока сделали по 6 голевых передач.

Трофей в этом сезоне завоевала «Аталанта», которая в финальном матче разгромила «Байер» (3:0), прервав 51-матчевую беспроигрышную серию немецкого клуба.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
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