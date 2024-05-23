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Гасперини: «Аталанта» написала историю. Мы обыграли «Ливерпуль», а теперь победили чемпиона Германии»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).

«Я думаю, что мы написали историю, в том числе и благодаря тому, как мы выиграли этот матч. Это было просто невероятно: мы победили «Ливерпуль», «Спортинг», который выиграл чемпионат. Когда мы играли с «Ливерпулем», они шли первыми в АПЛ. А теперь нам противостоял чемпион Германии. Невероятно. Парни были необыкновенными, это незабываемая игра», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
Джан Пьеро Гасперини
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