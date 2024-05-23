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Сегодня, 01:35

Джака: «Мы говорили, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Аталанты» (0:3).

«Честно говоря, нас не интересует беспроигрышный рекорд. Нас это не волновало с самого начала. Речь идет об игре, и, к сожалению, мы проиграли сегодня. Это футбол. Мы говорили вчера, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте», — приводит слова Джаки RTL.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге Европы. Победа «Аталанты» — не волшебство, а торжество реальности. «Байер» сломали мускулы и железная дисциплина

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Гранит Джака
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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