Джака: «Мы говорили, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Аталанты» (0:3).

«Честно говоря, нас не интересует беспроигрышный рекорд. Нас это не волновало с самого начала. Речь идет об игре, и, к сожалению, мы проиграли сегодня. Это футбол. Мы говорили вчера, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте», — приводит слова Джаки RTL.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.