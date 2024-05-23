Миранчук опубликовал фото с кубком после победы в Лиге Европы

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вместе с командой стал победителем Лиги Европы. В финале бергамаски обыграли «Байер» со счетом 3:0.

После матча Миранчук выложил фотографию из раздевалки вместе с кубком. Ранее полузащитник опубликовал селфи с медалью.

Для 28-летнего россиянина это первый трофей в составе итальянского клуба. Сам футболист на поле не вышел.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.