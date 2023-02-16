«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами в начале второго тайма

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет в первом матче стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Он отличился на 50-й минуте встречи — 1:0.

Однако уже через две минуты гости сравняли счет. В составе «МЮ» гол забил нападающий Маркус Рэшфорд.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Победитель по итогам двух встреч пройдет в 1/8 финала турнира.