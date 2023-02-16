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Сегодня, 21:58

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами в начале второго тайма

Иван Шитик
Корреспондент
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Маркос Алонсо против Маркуса Рэшфорда.
Фото Reuters

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет в первом матче стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Он отличился на 50-й минуте встречи — 1:0.

Однако уже через две минуты гости сравняли счет. В составе «МЮ» гол забил нападающий Маркус Рэшфорд.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Победитель по итогам двух встреч пройдет в 1/8 финала турнира.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Манчестер Юнайтед
Маркос Алонсо
Маркус Рэшфорд
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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