Баринов не считает, что московская погода сыграет в пользу «Локомотива» в матче с «Лацио»
14:57
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед матчем Лиги Европы с «Лацио» поделился мнением о роли погоды во время игры.
— Сыграет ли московская погода в пользу «Локомотива»?
— Не могу сказать, как это повлияет на них, — сказал Баринов. — Мы привыкли к такой погоде. Не думаю, что они замерзнут. Испанцы жаловались в матче молодежных сборных? Ну и пускай жалуются. А мы к жаре не привыкли, ну и что?
Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет завтра, 25 ноября в Москве. Начало встречи — в 20.45 (мск).
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю