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Баринов не считает, что московская погода сыграет в пользу «Локомотива» в матче с «Лацио»

14:57
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед матчем Лиги Европы с «Лацио» поделился мнением о роли погоды во время игры.

— Сыграет ли московская погода в пользу «Локомотива»?

— Не могу сказать, как это повлияет на них, — сказал Баринов. — Мы привыкли к такой погоде. Не думаю, что они замерзнут. Испанцы жаловались в матче молодежных сборных? Ну и пускай жалуются. А мы к жаре не привыкли, ну и что?

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет завтра, 25 ноября в Москве. Начало встречи — в 20.45 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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