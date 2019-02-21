22:32 | Футбол — Лига Европы

Азмун оформил дубль в матче с "Фенербахче"

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"Зенит" забил третий гол в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

На 76-й минуте встречи отличился форвард Сердар Азмун после передачи нападающего Артема Дзюбы. 24-летний иранец оформил дубль в этой встрече. На его счету и голевая передача. 

 

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" в Турции (1:0).

Зенит - Фенербахче

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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