Полузащитник «Реала» Эден Азар назван лучшим игроком Лиги Европы по итогам сезона-2018/19. Хавбек выиграл трофей в составе «Челси». В финальном матче против «Арсенала» (4:1) он оформил дубль.

Помимо Азара на награду претендовал еще один футболист «Челси» — лучший бомбардир Лиги Европы-2018/19 Оливье Жиру. На его счету 11 голов. Еще одним претендентом был Лука Йович, который отстал от Жиру на один забитый мяч. Йович в составе «Айнтрахта» дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил «Челси». Летом форвард, как и Азар, перешел в «Реал».