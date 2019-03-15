Атем Бен Арфа: "Ренну" не хватило опыта"

Полузащитник "Ренна" Атем Бен Арфа выразил разочарование после поражения от "Арсенала" (0:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Дома "Ренн" победил со счетом 3:1, поэтому дальше прошли "канониры".

– Мы разочарованы, но стараемся найти и позитив, – цитирует L’Equipe Бен Арфа. – Наше выступление вызвало ажиотаж среди фанатов, многие из которых ездили за нами. Хотелось пройти как можно дальше. Мы плохо начали игру, не смогли контролировать ситуацию и позволили сопернику много атаковать. А после первых двух пропущенных мячей было тяжело. Во втором тайме у нас были моменты, так что обидно. Мы бы могли забить, чтобы как минимум сыграть дополнительное время. Нам не хватает опыта на таком уровне. Наверное, из-за этого такой дебют. Мы только учимся. Надеюсь, в следующем году снова выступим в Европе, и уже успешнее.