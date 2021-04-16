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Артета остался доволен игрой «Арсенала» против «Славии»

00:48
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Славией» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:0) отметил игру в обороне. Специалист остался доволен игрой своей команды.

«Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен. Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Славия Пр — Арсенал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029902--slavia-praha-vs-arsenal/

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