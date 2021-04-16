Артета остался доволен игрой «Арсенала» против «Славии»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Славией» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:0) отметил игру в обороне. Специалист остался доволен игрой своей команды.

«Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен. Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.