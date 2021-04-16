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Сака назвал фантастической игру «Арсенала» против «Славии»

00:23
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака остался очень доволен игрой команды в победном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» (4:0). Также он добавил, что «канониры» рады выходу в полуфинал.

«Фантастически сыграли с первой минуты и до последней. Мы очень рады выходу в следующий раунд. Думаю, мы продемонстрировали свой характер. Мы продолжали атаковать, здорово играли в первом тайме и, по сути, решили все до перерыва», — цитирует пресс-служба УЕФА Сака.

Славия Пр — Арсенал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029902--slavia-praha-vs-arsenal/

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