Сака назвал фантастической игру «Арсенала» против «Славии»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака остался очень доволен игрой команды в победном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» (4:0). Также он добавил, что «канониры» рады выходу в полуфинал.

«Фантастически сыграли с первой минуты и до последней. Мы очень рады выходу в следующий раунд. Думаю, мы продемонстрировали свой характер. Мы продолжали атаковать, здорово играли в первом тайме и, по сути, решили все до перерыва», — цитирует пресс-служба УЕФА Сака.