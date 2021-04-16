Игроки «Славии» вновь не встали на колено перед матчем с «Арсеналом»

Перед началом ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Славией» прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Футболисты английской команды встали на одно колено, но игроки пражской команды не поддержали этот жест, оставшись стоять.

Неделю назад игроки «Славии» аналогичным образом поступили перед первым матчем против «Арсенала», который прошел в Лондоне.

Напомним, ранее УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара. Его дисквалифицировали на 10 матчей.