Артем Дзюба: "У нас был диалог с Маком перед пенальти"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал эпизод в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1), когда футболист петербургской команды Роберт Мак не реализовал пенальти.

-У нас был диалог с Маком (перед пенальти. - Прим. "СЭ"). - Но это останется внутри команды. Мак почувствовал уверенность и пошел бить. Промахиваются даже великие футболисты. Это футбол, такое бывает. Разберемся, - сказал Дзюба. (Илья Андреев)

Напомним, главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча заявил, что 11-метровый, согласно договоренности, должен был исполнять Артем Дзюба.

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