23:07 12 февраля | Футбол — Лига Европы

Сергей Семак: "До матча решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Мак взял на себя ответственность"

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак - о матче с "Фенербахче" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

- Понравилось, что второй тайм провели лучше. Что не понравилось -  не смогли забить, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Обидно за нереализованный пенальти. В первом тайме "Фенербахче" играл  хорошо и агрессивно, была прекрасная поддержка болельщиков. Они забили со стандартного положения. Ничего страшного не произошло. Нужно готовиться к ответному матчу. Да, ответный мяч улучшил бы картину. До матча мы решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Роберт Мак взял на себя ответственность и не смог забить.

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Фенербахче - Зенит

 

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