«Вильярреал» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал Лиги Европы

«Арсенал» и «Вильярреал» сыграли вничью (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

В первом матче «Вильярреал» победил 2:1. По сумму двух игр испанский клуб вышел в финал.

Соперником «Вильярреала» по финалу станет «Манчестер Юнайтед». Финал состоится 26 мая в Гданьске (Польша).

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

«Арсенал» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:0

«Арсенал»: Лено, Мари, Бельерин (Нкетиа, 90+1), Тирни (Виллиан, 80), Холдинг, Партей, Смит-Роу, Сака, Обамеянг (Ляказетт, 80), Эдегор (Мартинелли, 66), Пепе.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (А.Морено, 90+1), Пау Торрес, Парехо, Коклен, Тригерос, Пако Алькасер (Бакка, 72), Х.Морено, Чиквуэзе (Пино, 30. Мойсес Гомес, 90+1).

Предупреждения: Пино, 86. Нкетиа, 90+2.

Судья: Винчич (Словения).

6 мая. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Первый матч — 1:2.