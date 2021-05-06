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Лига Европы: расписание и результаты ответных матчей полуфинала 6 мая

12:10
Люк Шоу и Уле Гуннар Сульшер. Фото AFP
Люк Шоу и Уле Гуннар Сульшер. Фото AFP
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В четверг, 6 мая, пройдут ответные матчи полуфинала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» и «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Обе встречи начнутся в 22.00 (мск).

«Арсенал» — «Вильярреал»
Первый матч: 1:2.
Трансляция: на сайте «СЭ» и в эфире matchtv.ru.

Арсенал — Вильярреал

«Рома» — «Манчестер Юнайтед«
Первый матч: 2:6.
Трансляция: на сайте «СЭ» и в эфире «Матч Футбол 2».

Рома — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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