Лига Европы: расписание и результаты ответных матчей полуфинала 6 мая
12:10
В четверг, 6 мая, пройдут ответные матчи полуфинала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» и «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Обе встречи начнутся в 22.00 (мск).
«Арсенал» — «Вильярреал»
Первый матч: 1:2.
Трансляция: на сайте «СЭ» и в эфире matchtv.ru.
«Рома» — «Манчестер Юнайтед«
Первый матч: 2:6.
Трансляция: на сайте «СЭ» и в эфире «Матч Футбол 2».
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