"Арсенал" разгромил "Ренн" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Арсенал" пробился в 1/4 финала Лиги Европы, несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала от "Ренна". В ответной встрече "канониры" забили три безответных мяча. Пьер-Эмерик Обамеянг​ оформил дубль и сделал голевую передачу на Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) - 3:0 (2:0)

Голы: Обамеянг, 5 (1:0). Мэйтланд-Найлс, 15 (2:0). Обамеянг, 72 (3:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Езил (Мхитарян, 69), Рэмси (Торрейра, 87), Джака, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Ивоби, 70), Обамеянг.

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа, Гренье (Юну, 70), Андре (Леа Силики, 78), Буриго, Сарр, Ньянг.

Предупреждения: Мексер, 18. Ляказетт, 32. Гренье, 55. Обамеянг, 73. Мхитарян, 77. Буриго, 81. Колашинац, 90+3. Траоре, 90+5.

Судья: Трейманис (Латвия).

14 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Первый матч - 1:3.