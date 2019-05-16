"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за места проведения финала Лиги Европы

"Арсенал" на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором выразил недовольство логистикой и билетной программой финала Лиги Европы в Баку. В решающем матче "канониры" сыграют с "Челси".

– Все в "Арсенале" очень рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждем матча с "Челси", – говорится в заявлении.

Тем не менее, мы горько разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может выделить максимум 6 тысяч билетов для "Арсенала" на стадион вместимостью более 60 тысяч. Время покажет, получится ли даже у 6 тысяч болельщиков посетить матч, учитывая, насколько сложно туда добраться.

У нас есть 45 тысяч владельцев абонементов, и для такого количества болельщиков пропустить матч из-за того, что УЕФА выбрал место финала с таким ограниченным транспортным обеспечением просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни оказался в финале, он не сможет удовлетворить желание своих болельщиков.

Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения. От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии отбора места проведения финалов, а также, как в этой связи учитываются потребности болельщиков.

Мы призываем УЕФА сделать так, чтобы логистика и потребности болельщиков были ключевой частью любых будущих решений относительно место проведения финалов, так как то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссия, чтобы избежать повторения этой ситуации.