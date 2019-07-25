"Арсенал" – "Нефтчи": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В четверг, 25 июля, состоится встреча 2-го отборочного раунда Лиги Европы "Арсенал" Тула – "Нефтчи".Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Фаворитом встречи является "Арсенал". Коэффициент на победу туляков у БК "Лига Ставок" – 1,55, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 550 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Нефтчи" – 6,25, на ничью – 3,85. Клуб из Баку прошел уже один отборочный раунд, в котором забил девять мячей в ворота молдавской команды "Сперанца". "Арсенал" на старте сезона также показывает хорошую результативность, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,60, на "Тотал" меньше 2 – 2,30.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

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