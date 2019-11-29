«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту»
«Арсенал» на своем поле уступил «Айнтрахту» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:2). Пьер-Эмерик Обамеянг в конце первого тайма вывел «канониров» вперед, а после перерыва японец Даити Камада оформил дубль и принес гостям победу.
В другом матче группы F «Стандард» сыграл вничью с «Виторией» из Гимарайнша (1:1).
Английская команда с 10-ю очками осталась на первом месте, а немецкий коллектив вышел на вторую строчку, имея 9 баллов, опередив клуб из Бельгии, у которого теперь на 2 очка меньше. Квартет замыкает португальский коллектив.
Лига Европы
Группа F
5-й тур
«Арсенал» (Англия) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 45+1 (1:0). Камада, 55 (1:1). Камада, 64 (1:2).
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз (Гендузи, 31), Мустафи (Торрейра, 76), Чемберс, Тирни, Джака, Уиллок, Обамеянг, Сака, Мартинелли (Езил, 60).
«Айнтрахт»: Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш (Кор, 46), Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва (Гачинович, 46).
Предупреждения: Костич, 21. Мартинелли, 34. Абраам, 59. Мустафи, 74. Джака, 86. Гонсалу Пасьенсия, 90+2. Гендузи, 90+2.
Судья: Бюке (Франция).
Лондон. Стадион «Эмирейтс».
«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Стандард» (Бельгия) — 1:1 (1:1)
Голы: Лестьенн, 40 — с пенальти (0:1). Андре Перейра, 45+2 (1:1).
«Витория Гимарайнш»: Дуглас, Сако, Педран, Тапсоба, Анин, Агу, Лукас Эванжелиста, Поа, Эдвардс (Рошинья, 76), Андре Перейра (Бонатини, 86), Бруну Дуарте (Давидсон, 45).
«Стандард»: Бодар, Лаифис, Войвода, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес, Мпоку (Чоп, 82), Бастьен, Цимирот, Лестьенн (Амалла, 71), Эмон (Улари, 69).
Предупреждения: Анин, 39. Тапсоба, 42. Бастьен, 42. Агу, 44. Лукас Эванжелиста, 47. Мпоку, 52. Лаифис, 64. Ванхейсден, 84.
Судья: Бойко (Украина).
Гимарайнш. Стадион «Афонсу Энрикиш».
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/